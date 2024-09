Software per la condivisione delle corse - App più popolari - Angola Più popolari Aggiunti di recente

I software e i servizi di ride-sharing offrono agli utenti la comodità di noleggiare taxi o richiedere viaggi in auto privata direttamente dai propri dispositivi mobili, ogni volta che hanno bisogno di viaggiare. In un contesto business-to-business (B2B), questi servizi sono anche definiti servizi di trasporto via terra. Abbinano i passeggeri agli autisti in base alla loro posizione attuale e calcolano le tariffe in modo dinamico, considerando fattori come la distanza del viaggio, la durata e la disponibilità dell'autista rispetto alla domanda. Le aziende sfruttano le piattaforme di ride-sharing per semplificare il trasporto via terra per i propri dipendenti e clienti, riducendo al tempo stesso i costi rispetto ad altri modi di trasporto come navette o autobus. Configurando account aziendali con piattaforme di ride-sharing, i travel manager e i team finanziari possono fornire servizi di trasporto via terra a dipendenti, ospiti e soci in affari. Sebbene alcune soluzioni di ride sharing possano includere funzionalità presenti nei software di gestione dei viaggi, il loro focus principale rimane sui servizi di prenotazione di taxi, auto private e limousine, piuttosto che su altre opzioni di viaggio.