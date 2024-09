Software di gestione delle attività di vendita al dettaglio - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Il software di gestione delle attività di vendita al dettaglio consente ai gestori di negozi al dettaglio e franchising di assegnare attività alla propria forza lavoro in base ai dati del negozio e di ricevere report sulle attività completate. Questo software semplifica la comunicazione tra i gestori di distretto e franchising e i loro dipendenti consentendo la creazione e la distribuzione di compiti rilevanti ai vari gestori di negozio. I gestori del negozio possono quindi modificare il proprio inventario, gli scaffali o la forza lavoro in base alle esigenze e segnalare facilmente il completamento delle attività. Semplificando il processo di comunicazione, i manager possono utilizzare i dati del negozio per creare attività attuabili e monitorare l'impatto del completamento di queste attività sui dati futuri. Sebbene simile agli strumenti generali di gestione delle attività, il software di gestione delle attività di vendita al dettaglio è specificamente progettato per facilitare la collaborazione del team tra sedi centrali e più punti vendita. Questi strumenti possono anche integrarsi con i sistemi di gestione della vendita al dettaglio e con i software di gestione della forza lavoro.