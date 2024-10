Software per la pianificazione degli spazi commerciali - App più popolari - Cile Più popolari Aggiunti di recente

Il software di pianificazione degli spazi di vendita aiuta i rivenditori a gestire e ottimizzare i layout dei negozi fisici utilizzando rappresentazioni visive di ciascuna posizione. Questo software utilizza planogrammi per illustrare la struttura fisica del negozio, inclusi elementi come gli scaffali, e migliora il visual merchandising integrando informazioni sul prodotto e sul marchio. Utilizzato principalmente da merchandiser e gestori di vendita al dettaglio, questo software garantisce che i prodotti siano visualizzati nelle posizioni ottimali. Inoltre, offre approfondimenti su come la pianificazione dello spazio influisce sulle vendite. La pianificazione degli spazi di vendita al dettaglio può essere offerta come prodotto autonomo o come parte di un sistema completo di gestione della vendita al dettaglio. In genere richiede l'integrazione con altri software, come applicazioni di gestione dell'assortimento al dettaglio e sistemi logistici in negozio.