Software di intelligence per la vendita al dettaglio - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

La Retail Intelligence migliora i ricavi e le operazioni dei rivenditori fornendo approfondimenti e analisi avanzate. Questo software raccoglie, gestisce e analizza dati da varie fonti, inclusi sistemi interni come piattaforme di e-commerce, fonti esterne come mercati di e-commerce e dati di benchmarking del settore provenienti da terze parti. I dati vengono raccolti attraverso processi di integrazione, analisi e scraping. L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico vengono utilizzati per pulire e analizzare i dati per intelligence competitiva, analisi di mercato, protezione del marchio e ottimizzazione dei prezzi. Il software di intelligence per la vendita al dettaglio viene utilizzato dai rivenditori che vendono online, in negozio e attraverso reti di distribuzione e, sebbene sia particolarmente diffuso nel settore dei beni di consumo confezionati (CPG) a causa dell'elevato volume di prodotti e transazioni, può avvantaggiare anche altri tipi dei rivenditori.