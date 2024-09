Software per l'esecuzione della vendita al dettaglio - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Il software per l'esecuzione della vendita al dettaglio è progettato per pianificare, gestire e monitorare le attività in negozio nel settore dei beni di consumo confezionati (CPG). Questi strumenti migliorano la collaborazione tra le aziende di beni di largo consumo e i rivenditori, con l’obiettivo di ottimizzare le vendite in negozio e aumentare i profitti. Merchandiser, professionisti del marketing e addetti alle vendite sul campo nel settore dei beni di largo consumo utilizzano questo software per gestire le rispettive attività di vendita e marketing. Questo software può essere offerto come prodotto autonomo o come combinazione di varie soluzioni. Spesso si integra con il software di gestione delle promozioni commerciali e i sistemi POS di vendita al dettaglio per fornire un approccio completo alla gestione della vendita al dettaglio.