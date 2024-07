Sistemi di gestione degli ordini distribuiti al dettaglio - App più popolari Più popolari Aggiunti di recente

I sistemi DOM (Retail Distributed Order Management) assistono i rivenditori nella gestione degli ordini attraverso vari canali, sia online che offline. Questi sistemi aiutano i rivenditori a soddisfare le aspettative dei clienti con consegne puntuali, ottimizzando al tempo stesso l'evasione degli ordini al minor costo possibile. Orchestrando e ottimizzando l'intero processo di evasione degli ordini, i sistemi DOM forniscono visibilità sull'inventario lungo tutta la catena di fornitura. I sistemi DOM di vendita al dettaglio spesso si intersecano con i sistemi di gestione degli ordini (OMS), che si concentrano sull'automazione delle attività di elaborazione degli ordini come transazioni, comunicazioni con i clienti e servizi. Tuttavia, i sistemi DOM per la vendita al dettaglio migliorano questa funzionalità consentendo l'instradamento degli ordini omnicanale utilizzando regole avanzate basate sulla logica per determinare la migliore posizione di evasione dell'ordine di un cliente. Inoltre, i sistemi DOM si integrano perfettamente con i sistemi ERP e le piattaforme di e-commerce, gestendo in modo efficiente resi, cambi e rimborsi.