Software di pianificazione dell'assortimento al dettaglio - App più popolari - Angola Più popolari Aggiunti di recente

Il software di pianificazione dell'assortimento al dettaglio consente ai rivenditori offline di progettare un mix merceologico (varietà di prodotti) e un approfondimento (numero di SKU o articoli all'interno di ciascuna categoria) in negozio in linea con le aspettative e la domanda dei clienti. Garantendo la disponibilità del giusto assortimento nel negozio giusto, si massimizza il potenziale di vendita. Questo software raccoglie e analizza i dati sulle preferenze dei clienti, sul comportamento di acquisto passato e sulle reazioni a sconti e promozioni, aiutando nello stoccaggio ottimale dell'inventario per ciascun negozio. Inoltre, il software di pianificazione dell'assortimento al dettaglio può essere integrato con i POS al dettaglio e i sistemi di controllo dell'inventario per acquisire e analizzare dati a livello di negozio come cifre di vendita, informazioni sui clienti e livelli di inventario. Queste informazioni sono essenziali per una pianificazione efficace dell'assortimento in ogni negozio. Il software aiuta inoltre a gestire l'inventario riducendo le scorte esaurite, prevenendo l'esaurimento delle scorte e identificando i bestseller, supportando così una migliore pianificazione dell'inventario e decisioni di acquisto.