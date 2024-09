Software per consegna/asporto al ristorante - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Gli strumenti di consegna e da asporto potenziano i ristoranti offrendo loro una piattaforma per mostrare il loro menu o integrare perfettamente gli ordini online nel loro sito web. Queste soluzioni software hanno un valore inestimabile per i ristoranti che cercano di espandere la propria base di clienti o stabilire una presenza digitale. Semplificano il processo sia per il personale di sala che per quello di cucina, garantendo una gestione efficiente degli ordini di consegna e da asporto. Inoltre, alcune piattaforme offrono anche funzionalità di ottimizzazione del percorso per i conducenti delle consegne. L'integrazione con i sistemi di gestione dei ristoranti o gli strumenti POS migliora il processo di preparazione, mentre altri funzionano in modo simile ai costruttori di siti Web, consentendo la creazione di siti Web di ordinazione personalizzati. Inoltre, la maggior parte delle soluzioni include un gateway di pagamento per l'elaborazione sicura dei pagamenti con carta di credito.