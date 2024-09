Software per la gestione degli sconti - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Il software di gestione degli sconti facilita la creazione e l'amministrazione di programmi di sconti per fornitori e partner commerciali. Gli sconti sono incentivi forniti da fornitori o produttori ai propri clienti, come rivenditori e grossisti, per l'acquisto di una quantità minima di prodotti o per il raggiungimento di specifici obiettivi di acquisto. Questo software aiuta a tenere traccia delle vendite e degli acquisti, a calcolare gli sconti, a gestire i pagamenti degli sconti e a documentare gli accordi sugli sconti. Tipicamente distribuito come prodotto autonomo, il software di gestione degli sconti può anche essere integrato con sistemi CRM o ERP. Sfrutta i dati dei clienti provenienti dai sistemi aziendali e automatizza le attività manuali e ripetitive associate al processo di sconto. Inoltre, alcuni software di gestione degli sconti includono funzionalità per il rilevamento delle frodi e la fatturazione automatizzata.