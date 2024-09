Software Push-To-Talk (PTT). - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Il software push-to-talk (PTT) trasforma i dispositivi in ​​canali di comunicazione istantanei, simili ai walkie-talkie. Con questo software installato, gli utenti possono comunicare premendo un solo pulsante e parlando nel proprio dispositivo, trasmettendo istantaneamente il messaggio ai membri del team interessati in tempo reale. Gli strumenti PTT consentono una comunicazione rapida ed efficace per i team in diverse località senza fare affidamento su telefonate o messaggi di testo. Di conseguenza, queste soluzioni sono popolari tra i team di vari settori come le vendite sul campo, l’edilizia e la produzione, dove i membri sono spesso distribuiti in siti diversi. Sebbene alcune opzioni PTT richiedano dispositivi specifici da parte dei fornitori di servizi, la maggior parte si è evoluta in soluzioni software compatibili con un'ampia gamma di dispositivi. Alcune soluzioni PTT sono disponibili esclusivamente come app mobili, mentre altre possono essere scaricate anche su computer desktop.