Software per robot di produttività - App più popolari - Albania

Un bot è un'applicazione software progettata per automatizzare o eseguire attività per altri programmi o utenti. I robot di produttività funzionano come componenti aggiuntivi degli strumenti software, potenziandoli con funzionalità, organizzazione o automazione extra oltre alle capacità di base del prodotto. Integrando un bot con una piattaforma software, l'utilità dello strumento esistente aumenta significativamente per il team. Sebbene i robot di produttività possano essere integrati in vari tipi di software, sono più comunemente utilizzati negli strumenti di collaborazione di gruppo.