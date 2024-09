Sistemi di gestione delle informazioni sul prodotto (PIM). - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

I sistemi PIM (Product Information Management) centralizzano e gestiscono le informazioni sui prodotti di un'azienda di e-commerce, garantendo una visualizzazione unica e accurata dei dati di prodotto. Questi strumenti aiutano a mantenere dati di prodotto coerenti e di alta qualità. I product manager e i team dati utilizzano i sistemi PIM per raccogliere dati da varie fonti e affrontare i problemi relativi ai dati, mentre i team di marketing li utilizzano per distribuire i dati di prodotto su tutti i canali desiderati. Product Experience Management (PXM) è una forma avanzata di PIM che migliora l'esperienza dell'acquirente sfruttando i dati di prodotto e le risorse digitali. Sebbene PXM in genere includa funzionalità per la gestione delle risorse digitali (DAM), le soluzioni PIM si integrano anche con gli strumenti DAM per migliorare i dati di prodotto. Inoltre, il software PIM si integra con le piattaforme di e-commerce per fornire dati di prodotto per i negozi online e con i sistemi ERP o il software di gestione dei dati di prodotto (PDM) per acquisire le specifiche tecniche del prodotto.