Software di stampa su richiesta - App più popolari - Angola

Il software Print on Demand (POD) consente alle aziende di e-commerce di offrire prodotti personalizzati, come camicie, tazze e borse, che vengono prodotti automaticamente al momento dell'acquisto. Questo sistema elimina la necessità di quantità minime di ordine, consentendo alle aziende di sostenere i costi solo dopo che un cliente ha effettuato un acquisto, rendendolo perfetto per le aziende B2B. Ogni articolo viene prodotto, realizzato e spedito dal fornitore, semplificando il processo e facendo risparmiare tempo e denaro al venditore. Il software POD si integra perfettamente con le piattaforme di e-commerce, creando un mercato front-end in cui i venditori possono gestire gli ordini dei clienti. Sebbene le soluzioni POD condividano somiglianze con i software di drop shipping e di stampa, si distinguono per la loro capacità di produrre e soddisfare automaticamente prodotti personalizzati su larga scala.