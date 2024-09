Software per la distribuzione di comunicati stampa - App più popolari - Angola Più popolari Aggiunti di recente

Una piattaforma per il software di distribuzione di comunicati stampa diffonde comunicati stampa e annunci simili a diversi media come giornalisti, blogger e agenzie di stampa. Le società di pubbliche relazioni (PR) e i team PR interni utilizzano questo software per diffondere le notizie aziendali sui canali di notizie pertinenti, con l'obiettivo di garantire la copertura mediatica. I dipartimenti di marketing utilizzano questi strumenti per valutare l'impatto dei comunicati stampa sulle loro campagne e sugli sforzi di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO). Sebbene alcuni software di distribuzione di comunicati stampa offrano il proprio servizio newswire, il panorama è costituito principalmente da servizi indipendenti che forniscono notizie a una vasta gamma di piattaforme. Alcune soluzioni di distribuzione consentono inoltre alle aziende di creare e personalizzare un hub di notizie online con marchio per ospitare e diffondere comunicati stampa. Una parte significativa del software di distribuzione dei comunicati stampa incorpora funzionalità di software di monitoraggio dei media e/o strumenti per prendere di mira media e influencer.