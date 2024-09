Software CRM per le pubbliche relazioni - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

Il software CRM per pubbliche relazioni (PR) facilita l'archiviazione dei dati di contatto e la gestione delle relazioni con stakeholder e figure influenti come giornalisti e blogger. Personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche delle agenzie e dei dipartimenti di PR, questo software fornisce ai team di PR gli strumenti essenziali per una comunicazione efficace con i membri dei media, monitorando la cronologia delle interazioni di un'azienda con i singoli influencer e valutando i livelli di coinvolgimento con le campagne di PR. Il software PR CRM è comunemente integrato con altre soluzioni PR come la distribuzione di comunicati stampa e il software di analisi. Sebbene vi sia una certa sovrapposizione con gli strumenti di targeting dei media e degli influencer, PR CRM aiuta principalmente nel monitoraggio, nell'organizzazione e nella valutazione delle relazioni con i media esistenti, mentre quest'ultimo si concentra prevalentemente sulla scoperta di lead e sugli sforzi di sensibilizzazione.