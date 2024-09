Software per portali - App più popolari - Albania Più popolari Aggiunti di recente

Il software del portale è uno strumento di sviluppo progettato per aiutare gli utenti a creare un punto di accesso centralizzato per la navigazione nelle intranet. Le aziende utilizzano i portali per creare piattaforme accessibili che possono variare da dashboard digitali a punti di accesso alle applicazioni, simili al software Single Sign-On (SSO). Queste piattaforme offrono strumenti per creare punti di accesso, organizzare dati e integrare applicazioni, rendendole particolarmente utili per le aziende di dimensioni aziendali che mirano a migliorare l'accessibilità per un'ampia base di utenti. Un altro tipo comune di portale è il portale dell'infrastruttura, che fornisce agli sviluppatori l'accesso ad applicazioni, codice e dati interni.