Servizi di buste paga - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Le società di servizi del libro paga gestiscono l'esternalizzazione del processo di retribuzione dei dipendenti. Gestiscono attività come il calcolo della retribuzione dei dipendenti, l'erogazione dei pagamenti ai dipendenti e la produzione di moduli fiscali come W-2. Un numero significativo di queste aziende fornisce interfacce self-service per i dipendenti, consentendo loro di inserire le ore lavorate, aggiornare le informazioni personali e accedere ai dettagli relativi alle tasse. Inoltre, in genere forniscono ai datori di lavoro rapporti completi sulla retribuzione e sul lavoro dei dipendenti. Di solito, queste aziende collaborano con i dipartimenti delle risorse umane o della contabilità all'interno di un'azienda. Tuttavia, alcune aziende possono optare per un approccio più coinvolto e supervisionare il processo di gestione delle buste paga utilizzando software specializzato.