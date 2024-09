Software di orchestrazione dei pagamenti - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Il software di orchestrazione dei pagamenti offre un livello unificato che integra e gestisce le transazioni tra vari fornitori di servizi di pagamento e istituti finanziari. Questo software consente alle aziende di gestire e monitorare i pagamenti sia B2C che B2B passando senza soluzione di continuità tra diversi gateway di pagamento e soluzioni di elaborazione, riducendo gli errori ed evitando transazioni non riuscite. Inoltre, garantisce la conformità integrata alle normative sulla privacy e sulla sicurezza. Ciò lo rende particolarmente vantaggioso per le aziende B2B di medie e grandi dimensioni in settori come e-commerce, vendita al dettaglio e SaaS. È importante distinguere il software di orchestrazione dei pagamenti dai gateway di pagamento e dai software di elaborazione dei pagamenti, poiché si integra con queste soluzioni anziché sostituirle. Si collega anche alle piattaforme di e-commerce, facilitando il commercio transfrontaliero e globale.