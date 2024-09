Software per l'elaborazione dei pagamenti - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Il software di elaborazione dei pagamenti consente alle aziende di gestire in modo efficiente vari tipi di pagamenti business-to-business (B2B). Le aziende utilizzano questo software per gestire i pagamenti in entrata dai clienti aziendali e i pagamenti in uscita ai fornitori. Qualsiasi azienda che accetta pagamenti non in contanti può trarre vantaggio dall'utilizzo di un software di elaborazione dei pagamenti. Viene utilizzato principalmente dai team contabili per garantire pagamenti tempestivi e ridurre al minimo gli errori. Questo software si integra con gateway di pagamento, sistemi contabili e software di automazione della contabilità fornitori (AP). Inoltre, il software di elaborazione dei pagamenti è spesso abbinato a piattaforme di e-commerce e sistemi di punti vendita al dettaglio (POS).