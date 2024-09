Gateway di pagamento - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

I gateway di pagamento semplificano il processo di transazione di pagamento tra acquirenti e commercianti, trasmettendo in modo sicuro i dettagli della transazione alle banche. Le aziende di e-commerce si affidano ai gateway di pagamento per garantire il trasferimento sicuro delle informazioni di pagamento dai clienti ai commercianti e agli elaboratori di pagamento. I gestori di e-commerce utilizzano questo software per accettare pagamenti su più canali, mentre i professionisti finanziari lo utilizzano per monitorare le prestazioni dei pagamenti. È importante distinguere i gateway di pagamento dai software di elaborazione dei pagamenti, progettati per transazioni business-to-business (B2B). I gateway di pagamento si integrano con piattaforme di e-commerce, software del carrello della spesa e software di gestione degli abbonamenti per facilitare i pagamenti per beni e servizi venduti tramite questi sistemi.