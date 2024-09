Software per l'emissione di carte di pagamento - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

I software per l'emissione di carte di pagamento consentono alle aziende e agli istituti finanziari di produrre carte di pagamento sia fisiche che virtuali. Le banche utilizzano questo software per emettere carte di pagamento per i propri clienti, mentre le aziende lo utilizzano per generare carte per i propri dipendenti. Le carte di pagamento aziendali aiutano le aziende a monitorare le spese legate al lavoro e aiutano i dipendenti a mantenere distinte le finanze aziendali e personali. Questo software è diverso da quelli progettati per creare carte d'identità e di accesso o carte regalo. Il software di emissione di carte di pagamento si integra con il software di contabilità e gestione delle spese per le aziende e con il software bancario principale per gli istituti finanziari.