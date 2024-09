Software di analisi dei pagamenti - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Il software di analisi dei pagamenti è progettato per tenere traccia dei pagamenti online per l'e-commerce e le attività basate su abbonamento. Consolida i dati di pagamento provenienti da varie fonti (come PayPal e Stripe) per monitorare le transazioni dei clienti. Principalmente, i professionisti della contabilità utilizzano questo software per gestire i ricavi, mentre i responsabili delle vendite lo utilizzano per valutare l'efficacia delle loro strategie di vendita. Questo software può essere offerto come soluzione autonoma o integrato nel software del gateway di pagamento. Inoltre, i software di gestione degli abbonamenti e le piattaforme di e-commerce spesso includono funzionalità di analisi dei pagamenti.