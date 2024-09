Gestori di password - App più popolari - Armenia Più popolari Aggiunti di recente

I gestori di password sono strumenti digitali sicuri progettati per archiviare e organizzare informazioni di accesso sensibili, come nomi utente e password, per vari account online. Migliorano la sicurezza online generando password complesse e uniche, riducendo il rischio di violazione dei dati e accesso non autorizzato. I gestori di password offrono anche funzionalità come l'archiviazione crittografata, la compilazione automatica dei moduli e la condivisione sicura delle password, semplificando l'esperienza dell'utente e dando priorità alla protezione delle informazioni personali e riservate.