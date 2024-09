Software multimediale di proprietà - App più popolari - Australia Più popolari Aggiunti di recente

Le piattaforme multimediali di proprietà consentono alle aziende e ai creatori di condividere contenuti per la creazione, il coinvolgimento e la monetizzazione del pubblico. Questi strumenti offrono una suite di funzionalità progettate per ospitare vari tipi di contenuti, inclusi articoli, video, podcast, live streaming e altri formati editoriali, su una proprietà dedicata. Dopo aver creato la proprietà, gli utenti possono sfruttare le piattaforme multimediali di proprietà per designare i contenuti come esclusivi per gli abbonati, stabilendo una relazione diretta con il proprio pubblico e raccogliendo indirizzi e-mail nel processo. Per migliorare la gestione dei contenuti e del pubblico, gli strumenti multimediali di proprietà integrano le funzionalità del software di distribuzione dei contenuti e delle piattaforme di esperienza dei contenuti, incorporando anche funzionalità del software di creazione di contenuti e degli strumenti CMS.