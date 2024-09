Software per la gestione della reputazione online - App più popolari - Bulgaria Più popolari Aggiunti di recente

I software di gestione della reputazione online consentono alle aziende di monitorare le recensioni online degli utenti e promuovere esperienze positive attraverso piattaforme di recensioni online. Le aziende che sperano di promuovere il proprio marchio attraverso recensioni positive degli utenti online utilizzeranno software di gestione della reputazione online per acquisire esperienze negative. I prodotti forniscono inoltre meccanismi che consentono agli utenti di inviare nuove recensioni tramite e-mail o campagne pubblicitarie. I prodotti forniscono piattaforme che i team di marketing utilizzano per aggregare e interpretare la reputazione online della propria azienda. I team utilizzeranno spesso moduli digitali forniti dalla piattaforma per condurre campagne e-mail e sfruttare nuove revisioni. Molti prodotti possiedono anche strumenti di monitoraggio per scoprire discussioni e post degli utenti sui social media. Questi prodotti differiscono dai software di monitoraggio dei social media in quanto mirano a raccogliere recensioni online, ma possono includere funzionalità dei social media. C'è confusione, ma poco crossover con il software di revisione del prodotto. Questi strumenti ospitano le recensioni dei clienti sui siti di e-commerce e forniscono poche funzionalità di monitoraggio o gestione.