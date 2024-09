Software per il benessere su richiesta - App più popolari - Benin Più popolari Aggiunti di recente

Il software per il benessere su richiesta offre un comodo mercato in cui gli utenti possono prenotare senza problemi servizi di benessere forniti da fornitori indipendenti che si recano da loro. Questi servizi possono essere forniti da appaltatori elencati sulla piattaforma o da fornitori interni affiliati esclusivamente al software. Utilizzando un'applicazione mobile, gli utenti selezionano un servizio, un fornitore e una fascia oraria adatta per soddisfare i propri programmi. Successivamente vengono abbinati a un fornitore che viaggia per fornire il servizio all'orario concordato. Questo software consente alle aziende di offrire servizi benessere in loco ai propri dipendenti, consentendo allo stesso tempo agli appaltatori del settore benessere di ampliare la propria clientela e gestire in modo efficiente i propri programmi.