Software Obiettivi e risultati chiave (OKR). - App più popolari - Argentina

I software OKR (Obiettivi e Risultati Chiave) sono strumenti specializzati progettati per impostare, comunicare, monitorare e misurare obiettivi e risultati all'interno delle aziende. Con il software OKR, il management può stabilire e supervisionare in modo efficiente gli obiettivi sia per i team che per i singoli individui. Questi strumenti forniscono un'alternativa efficace ai metodi informali come la messaggistica istantanea o i commenti all'interno di altri strumenti per il check-in degli obiettivi, in cui monitorare i progressi può essere difficile e i dati possono essere facilmente persi. Il software OKR offre una piattaforma dedicata e centralizzata che consente ai membri del team di documentare i progressi compiuti verso gli obiettivi, identificare gli ostacoli e segnalare i completamenti, consentendo al management di valutare la produttività complessiva dell'intera organizzazione. Alcuni sistemi di gestione delle prestazioni incorporano funzionalità OKR insieme a meccanismi di feedback e revisione a 360 gradi tipicamente presenti in questi prodotti. Inoltre, il software OKR condivide alcune somiglianze con il software di gestione delle attività, sebbene sia più focalizzato nel garantire che le attività quotidiane siano in linea con gli obiettivi più ampi del team e dell'azienda.