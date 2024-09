App per prendere appunti - App più popolari - Afghanistan

Google Keep

Google Keep è un servizio per prendere appunti sviluppato da Google. Lanciato il 20 marzo 2013, Google Keep è disponibile sul Web e dispone di app mobili per i sistemi operativi mobili Android e iOS. Keep offre una varietà di strumenti per prendere appunti, inclusi testo, elenchi, immagini e audio. ...