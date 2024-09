Software per la comprensione del linguaggio naturale (NLU). - App più popolari - Bulgaria Più popolari Aggiunti di recente

La comprensione del linguaggio naturale (NLU) è un ramo dell'elaborazione del linguaggio naturale (NLP) che consente agli utenti di comprendere il testo in modo più efficace attraverso l'utilizzo di algoritmi di apprendimento automatico e tecniche statistiche. Questi algoritmi analizzano gli input linguistici e generano vari output su misura per compiti specifici, come tagging di parti del discorso, riepilogo automatico, Named Entity Recognition (NER), analisi dei sentimenti, rilevamento delle emozioni, analisi, tokenizzazione, lemmatizzazione, rilevamento del linguaggio, tra gli altri . NLU trova applicazione in una moltitudine di scenari, inclusi chatbot, strumenti di traduzione e sistemi di monitoraggio dei social media che scrutano piattaforme come Facebook e Twitter alla ricerca di menzioni pertinenti. Questi algoritmi sono generalmente classificati come modelli di deep learning e sono spesso integrati come componenti precostruiti all’interno delle piattaforme di intelligenza artificiale. Affinché una soluzione possa essere classificata nella Comprensione del linguaggio naturale, deve soddisfare i seguenti criteri: 1. Offrire un algoritmo di deep learning progettato specificamente per l'interazione del linguaggio umano. 2. Accedi ai repository di dati linguistici per affinare le sue capacità per un particolare compito o dominio. 3. Elaborare input linguistici e generare output significativi su misura per le esigenze dell'utente.