Software di marketing multilivello (MLM). - App più popolari - Armenia

Il software di marketing multilivello (MLM), noto anche come software di vendita diretta o software per la pianificazione delle feste, facilita gli aspetti operativi delle società di vendita diretta e dei loro distributori durante i processi di vendita e marketing. Il marketing multilivello costituisce una forma di marketing di rete in cui i distributori autonomi guadagnano un compenso per la vendita dei prodotti o dei servizi di un’azienda direttamente ai consumatori. I prodotti comunemente commercializzati all’interno dei MLM comprendono cosmetici, alimenti naturali e articoli per la casa. All'interno della struttura MLM, ai distributori viene richiesto di arruolare nuovi distributori dalle loro connessioni personali, formando quella che viene definita la loro "downline". La remunerazione all'interno di questa struttura è duplice: i distributori guadagnano dalle proprie vendite dirette e inoltre ricevono commissioni in base alle vendite generate dalla loro downline. Sebbene il marketing multilivello rimanga un modello di business legale, alcune imprese MLM sono state etichettate come schemi piramidali. In particolare, gli schemi piramidali sono illegali in numerose giurisdizioni, inclusi ma non limitati a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, India e Australia.