Software per gestione paghe multinazionale - App più popolari

Il software per gestione stipendi multi-paese facilita l'elaborazione delle buste paga in diversi paesi stabilendo e gestendo regole di gestione buste paga su misura per ciascuna località. Queste soluzioni garantiscono il rispetto delle policy interne e delle normative nazionali e internazionali. Le aziende multinazionali spesso utilizzano software per gestione paghe multinazionale all'interno dei propri dipartimenti HR per migliorare l'accuratezza delle buste paga. Questo software può essere distribuito come parte di una più ampia suite di gestione del capitale umano o di gestione delle risorse umane oppure come prodotto autonomo. I software per buste paga multinazionali si integrano generalmente con sistemi finanziari come software di contabilità o sistemi ERP, nonché con suite di gestione delle risorse umane. Nei casi in cui il software non è implementato in tutte le sedi, potrebbe essere necessaria anche l'integrazione con il software locale per la gestione delle retribuzioni.