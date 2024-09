Software di commercio elettronico mobile - App più popolari - Bulgaria Più popolari Aggiunti di recente

Il software di e-commerce mobile (m-commerce) consente alle aziende di migliorare l'esperienza di acquisto per i consumatori che preferiscono utilizzare i dispositivi mobili. Le aziende di e-commerce utilizzano questo software per sviluppare app mobili personalizzate su misura per il loro settore e il pubblico di destinazione. Utilizzato principalmente dai professionisti dell'e-commerce e occasionalmente dai team di marketing, il software di m-commerce garantisce che le app aderiscano alle linee guida del marchio dell'azienda. È importante distinguere questo software dalle versioni mobili delle piattaforme di e-commerce. I software di M-commerce dovrebbero consentire agli utenti di creare nuove app, non solo di modificare quelle esistenti. Per qualificarsi per questa categoria, il software di sviluppo mobile deve includere funzionalità di e-commerce specifiche.