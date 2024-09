Software per assistenti alle riunioni AI

Piattaforme di attribuzione mobile - App più popolari - Argentina Più popolari Aggiunti di recente

Le aziende utilizzano piattaforme di attribuzione mobile per identificare le origini delle installazioni di app mobili, comprendendo campagne, partner e canali coinvolti. Questo software rileva dove gli utenti incontrano inizialmente un'app e utilizza vari identificatori per valutare il percorso dell'app dalla preinstallazione alla postinstallazione. A differenza del software di attribuzione generale, che si basa su pixel e cookie per valutare l'impatto delle azioni e dei punti di contatto nelle attività di marketing e vendita, il software di attribuzione mobile si concentra specificamente sui metodi che guidano le installazioni delle singole app. Dato che le app mobili funzionano indipendentemente dai cookie, il software di attribuzione mobile si basa su identificatori alternativi come indirizzi IP, ID dispositivo, tipi di dispositivo, browser e sistemi operativi. Molti fornitori di software di attribuzione mobile enfatizzano l'attribuzione "basata sulle persone", ampliando l'ambito dell'attribuzione unendo tutte le interazioni e le conversioni degli utenti, indipendentemente dalla loro fonte.