Promoboxx

promoboxx.com

Promoboxx è una piattaforma software con servizi di supporto che consentono ai marchi di coinvolgere i propri rivenditori indipendenti con un marketing digitale conforme al marchio, ottenendo risultati aziendali migliori raggiungendo i consumatori giusti attraverso il canale affidabile dei rivenditori locali dei marchi. Con Promoboxx, i channel manager e gli esperti di marketing del marchio possono facilmente organizzare e coinvolgere le proprie reti di rivenditori; costruire, gestire e, facoltativamente, finanziare campagne digitali organiche e a pagamento attraverso i propri rivenditori locali; quindi segnalare e valutare i risultati aziendali e i KPI. I marchi oggi mettono a disposizione le risorse, ma non hanno informazioni su come o anche se i rivenditori utilizzano tali risorse. Al contrario, Promoboxx genera entrate aggiuntive attraverso un'attività di marketing del rivenditore ricca e conforme al marchio. Oltre 85 marchi leader tra cui The North Face, New Balance e Chevrolet hanno utilizzato Promoboxx per pubblicare più di 3 milioni di campagne presso oltre 27.000 rivenditori. Per ulteriori informazioni, visitare www.promoboxx.com o chiamare il numero +1 (800) 380-7502 x3.