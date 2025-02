Software per la gestione delle risorse di marketing - App più popolari - Singapore

FunnelDash

FunnelDash è un'azienda verticale di pagamenti e prestiti per il settore pubblicitario. Il nostro prodotto esclusivo, AdCard, la prima carta di addebito esclusivamente per la tua spesa pubblicitaria digitale. - Carte di debito e credito virtuali gratuite illimitate. - Controlli gratuiti su spesa, budget e ritmo. - Copia pubblicitaria e servizi creativi gratuiti illimitati - Guadagna fino al 7,5% di cashback sulla tua spesa pubblicitaria - Verifiche pubblicitarie gratuite illimitate e rapporti di benchmark con AdAdvisor. - $ 175.000 in bonus di iscrizione con vantaggi e sconti per i partner. - Inoltre AdCapital gratuito quando utilizzi Media Buyer Concierge Carica AdCard con $ 10.000 - $ 1 milione di AdCapital GRATUITO per infondere alle tue campagne più denaro per crescere ancora più velocemente quando lavori con una delle nostre 5.000 agenzie partner della rete. Perfetto per gli inserzionisti che spendono più di 250.000 $/anno in annunci Facebook e Google. Prenota una demo oggi e ricevi $ 3.500 di spesa pubblicitaria gratuita più $ 100 in contanti! Spendi più di $ 100.000 al mese e hai bisogno di contanti? Chiedici come estendere i pagamenti mensili della spesa pubblicitaria su 3-6 mesi a partire da un minimo del 5%. - Nessun pagamento per i primi 30 giorni ogni mese! - Programma di pagamento fisso. - Nessuna percentuale delle vendite. - Nessuna garanzia personale. - Si ripete ogni mese! Sei un'agenzia pubblicitaria? Gestire oltre 1 milione di dollari di spesa pubblicitaria all'anno? Collabora con FunnelDash per incorporare servizi finanziari nella tua agenzia pubblicitaria. Diventa Capital Partners per lanciare immediatamente la tua divisione di capitale per offrire finanziamenti per la spesa pubblicitaria del tuo cliente.