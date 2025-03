Narrator

Narrato è una piattaforma per la creazione di contenuti, la collaborazione e la gestione del flusso di lavoro basata sull'intelligenza artificiale, creata per aiutare singoli esperti di marketing/creatori, team di contenuti snelli o anche team di produzione di contenuti su larga scala a creare e distribuire contenuti in tempi molto più rapidi ed economici di quanto fosse mai stato possibile prima. Caratteristiche principali della piattaforma: - Oltre 100 strumenti di creazione, ideazione, ottimizzazione e SEO di contenuti AI per creare contenuti orientati ai risultati molto velocemente (casi d'uso trattati: blog, social media, e-mail, video, comunicati stampa, copywriting, annunci, riepilogo e altro). Crea la tua opzione di modello AI e le voci del marchio. - Gestione completa dei progetti di contenuti e supporto per l'automazione del flusso di lavoro, tra cui assegnazione di attività, gestione del calendario dei contenuti, notifiche automatizzate, pubblicazione, gestione di freelance e altro ancora - Potenti brief SEO e ideazione di parole chiave e argomenti con l'intelligenza artificiale - Modelli di contenuti personalizzati e potenti funzionalità di collaborazione all'interno dei documenti e nell'area di lavoro - Immagini AI, immagini e grafica royalty-free - Creazione di contenuti in blocco con l'intelligenza artificiale (come la generazione di descrizioni di contenuti in blocco) Altre funzionalità: linee guida e repository delle risorse del marchio, supporto multilingue, controlli antiplagio e grammaticali, report personalizzati, voci del marchio AI e altro ancora.