Hive

Hive aiuta le squadre a muoversi più velocemente. La piattaforma di gestione del progetto migliore di Hive include tutti gli strumenti di cui hai bisogno e desideri-e in caso contrario, li costruirà per te. Con visualizzazioni flessibili del progetto e personalizzazioni infinite, Hive offre una gestione del progetto ai tuoi termini, successo garantito. Con funzionalità come l'assegnazione di attività, il monitoraggio della scadenza e la comunicazione in tempo reale, Hive aiuta migliaia di team in tutto il mondo a svolgere il loro lavoro in modo più efficiente e puntuale. Usa l'app mobile per visualizzare facilmente progetti, commenta attività, compagni di squadra e gestisci l'elenco di cose da fare. Caratteristiche chiave: - Sincronizzazione diretta e in corso con l'app desktop -Crea compiti e progetti in movimento - chat diretta e di gruppo per facilità di comunicazione - Allegati che consentono di caricare i file direttamente dal telefono - Capacità di commentare e taggare i compagni di squadra direttamente sulle carte d'azione - Personalizza la tua esperienza lavorativa tra i tuoi progetti Hive è usato da migliaia di squadre in rapido movimento per aiutare con: - Gestione del progetto - Integrazione di strumenti - risorse - Time-Tracking - Prova e approvazioni - Nota prendere - Gestione delle attività - Reporting e analisi