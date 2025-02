Software per calendari di marketing - App più popolari - Timor Est

Smartsheet

SmartSheet è un software As A Service (SAAS) Offerta per la collaborazione e la gestione del lavoro, sviluppato e commercializzato da SmartSheet Inc. Viene utilizzato per assegnare attività, tenere traccia dei progressi del progetto, gestire i calendari, condividere documenti e gestire altri lavori, utilizzando un utente tabulare interfaccia. SmartSheet viene utilizzato per collaborare su tempistiche del progetto, documenti, calendari, attività e altre opere. Secondo IDG, è "PRODUTTIVAZIONE DELL'UFFICIO, GESTIONE DI PROGETTAZIONE, PROPRIETÀ DI PARTICHIO ... [IT] sta cercando di essere l'hub centrale per il modo in cui le persone lavorano". SmartSheet compete con Microsoft Project. Combina parte della funzionalità di Microsoft Project, Excel, Access e SharePoint. Secondo Forbes, SmartSheet ha un'interfaccia utente "relativamente semplice". L'interfaccia si concentra su "SmartSheets", che sono simili ai fogli di calcolo che si trovano in genere in Microsoft Excel. Ogni SmartSheet può avere le sue righe ampliate o crollate per vedere rispettivamente attività individuali o progressi su larga scala. Le attività possono essere ordinate per scadenza, priorità o persona assegnata loro. Se un foglio di calcolo contiene date, SmartSheet crea una vista del calendario. Ogni riga in una scheda di Smart Smart può avere file ad esso allegati, e -mail archiviate al suo interno e una tavola di discussione associata ad esso. Quando viene creato un nuovo SmartSheet, le notifiche vengono spinte allo staff per popolare le sue righe e le sue colonne. Man mano che le informazioni vengono aggiornate, altri SmartSheets che monitorano la stessa attività, il progetto o il punto di dati vengono aggiornati automaticamente. Il servizio ha anche avvisi per quando sta arrivando una scadenza delle attività e tiene traccia delle versioni del documento. SmartSheet può importare dati da Microsoft Office o Google Applications. Si integra con Salesforce.com, Dropbox e Amazon Web Services. Esiste anche un'app mobile SmartSheet per i sistemi operativi Android e iOS. Il servizio è offerto in abbonamento senza livelli gratuiti. Supportato dalla sicurezza di livello aziendale, SmartSheet viene utilizzato da oltre il 75% delle società nella Fortune 500 per implementare, gestire e automatizzare i processi in una vasta gamma di dipartimenti e casi d'uso.