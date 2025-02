Software per calendari di marketing - App più popolari - Singapore

Smartsheet

Smartsheet è un'offerta SaaS (Software as a Service) per la collaborazione e la gestione del lavoro, sviluppata e commercializzata da Smartsheet Inc. Viene utilizzata per assegnare attività, tenere traccia dell'avanzamento del progetto, gestire calendari, condividere documenti e gestire altro lavoro, utilizzando un utente tabulare interfaccia. Smartsheet viene utilizzato per collaborare su tempistiche di progetto, documenti, calendari, attività e altri lavori. Secondo IDG, si tratta di "in parte produttività dell'ufficio, in parte gestione di progetti, in parte condivisione di documenti... [sta] cercando di essere il fulcro centrale del modo in cui le persone lavorano". Smartsheet compete con Microsoft Project. Combina alcune delle funzionalità di Microsoft Project, Excel, Access e SharePoint. Secondo Forbes, Smartsheet ha un'interfaccia utente "relativamente semplice". L'interfaccia è incentrata su "smartsheet", che sono simili ai fogli di calcolo tipicamente presenti in Microsoft Excel. È possibile espandere o comprimere le righe di ogni smartsheet per visualizzare rispettivamente le singole attività o l'avanzamento del progetto su larga scala. Le attività possono essere ordinate per scadenza, priorità o persona ad esse assegnata. Se un foglio di calcolo contiene date, Smartsheet crea una visualizzazione del calendario. A ogni riga di uno smartsheet possono essere allegati file, messaggi di posta elettronica archiviati al suo interno e un forum di discussione ad esso associato. Quando viene creato un nuovo smartsheet, le notifiche vengono inviate allo staff per popolare le sue righe e colonne. Man mano che le informazioni vengono aggiornate, altri smartsheet che tengono traccia della stessa attività, progetto o punto dati vengono aggiornati automaticamente. Il servizio dispone anche di avvisi quando si avvicina la scadenza di un'attività e tiene traccia delle versioni dei documenti. Smartsheet può importare dati da applicazioni Microsoft Office o Google. Si integra con Salesforce.com, Dropbox e Amazon Web Services. È disponibile anche un'app mobile Smartsheet per i sistemi operativi Android e iOS. Il servizio è offerto in abbonamento senza livelli gratuiti. Supportato da una sicurezza di livello aziendale, Smartsheet viene utilizzato da oltre il 75% delle aziende Fortune 500 per implementare, gestire e automatizzare i processi in un'ampia gamma di dipartimenti e casi d'uso.