Pyze

pyze.com

Pyze Growth Intelligence risponde all'esigenza aziendale sempre più critica di coinvolgere e fidelizzare gli utenti su piattaforme disparate. Pyze sviluppa profili utente olistici aggregando il comportamento degli utenti su tutte le piattaforme e consente campagne di coinvolgimento e personalizzazione mirate in tempo reale per garantire esperienze personalizzate a tutti gli utenti: - Ottieni un vantaggio competitivo comprendendo cluster di utenti, tendenze, modelli e anomalie - Fornisci coinvolgimento, contenuti e contenuti personalizzati esperienza agli utenti in base ad azioni, comportamenti e traguardi di utilizzo - Esegui campagne automatizzate per massimizzare la fedeltà al marchio, le entrate, il coinvolgimento o l'obiettivo aziendale desiderato Pyze offre una piattaforma di marketing e intelligence progettata per consentire agli editori di app mobili e Web di massimizzare la crescita attraverso analisi e coinvolgimento automatizzati e personalizzazione. Pyze utilizza l'apprendimento automatico per automatizzare la segmentazione per raggruppare gli utenti in base a caratteristiche condivise e consente il coinvolgimento e la personalizzazione automatizzati con ciascun gruppo di utenti per ottenere i risultati aziendali desiderati. Pyze fornisce una soluzione end-to-end per automatizzare l'acquisizione, l'analisi, la segmentazione, l'esecuzione delle campagne e la personalizzazione dei dati su tutte le piattaforme. Pyze offre una serie di sofisticati servizi di marketing per ottenere informazioni approfondite sul comportamento degli utenti su tutte le piattaforme per favorire un coinvolgimento significativo dei clienti. Funzionalità e vantaggi: la piattaforma Pyze Growth Intelligence presenta una serie di funzionalità principali che adattano la soluzione agli obiettivi della tua organizzazione. Riconosciamo che le organizzazioni hanno obiettivi aziendali diversi e abbiamo sviluppato una piattaforma altamente scalabile in grado di affrontare ciascun obiettivo specifico. - L'analisi comportamentale e di utilizzo consente la visibilità di tendenze, modelli e comportamenti degli utenti Web e di app mobili per analizzare, visualizzare, esplorare e agire in base alle informazioni approfondite. - La segmentazione automatizzata consente ai marchi di indirizzare con precisione gruppi di utenti specifici attraverso la segmentazione automatizzata e l'esplorazione in tempo reale dell'intera base utenti. - Il marketing contestuale determina il momento e il luogo in cui ciascun utente sarà più ricettivo ai messaggi e utilizza modelli di utilizzo, contesto e altri fattori per fornire il messaggio giusto al momento giusto. - L'automazione della crescita consente un coinvolgimento automatizzato basato sul flusso di lavoro e sul comportamento con ciascun utente per l'onboarding, l'attivazione, il coinvolgimento e la fidelizzazione degli utenti per tutta la loro vita. - La Personalized Intelligence consente ai brand di personalizzare ogni esperienza, inclusi feed di contenuti, interfacce utente, messaggi di comunicazione, funzionalità specifiche e prodotti. - I gruppi di app forniscono dati aggregati sul comportamento degli utenti nelle app mobili e Web per consentire campagne omnicanale, personalizzazione multipiattaforma e benchmarking.