✨ WebCatalog Desktop ✨ Converti i siti web in app desktop con WebCatalog Desktop e accedi a una vasta gamma di app esclusive per Mac, Windows. Usa gli spazi per organizzare le app, passare agevolmente da un account all'altro e portare la tua produttività alle stelle. Scarica WebCatalog Desktop Altre informazioni

Il software di analisi di marketing comprende strumenti e processi che consentono alle organizzazioni di valutare e supervisionare le proprie iniziative di marketing misurando le prestazioni. In sostanza, queste soluzioni semplificano e migliorano le strategie e le attività di marketing di un'azienda. Sfruttando il software di analisi di marketing, le aziende possono aumentare il ritorno sull'investimento (ROI) attraverso l'identificazione di metodi di marketing efficaci, consentendo aggiustamenti nelle campagne per massimizzare conversioni e vendite. Questo tipo di software considera gli sforzi di marketing su diversi canali e segmenti di pubblico target, spaziando dall'e-mail marketing, ai social media, alla pubblicità digitale e all'analisi web. Tipicamente disponibile come soluzione autonoma, il software di analisi di marketing integra i dati della campagna attraverso connessioni con lo stack di tecnologie di marketing di un'azienda, inclusi software di automazione del marketing, software CRM, software di pubblicità digitale e software di analisi digitale. Tuttavia, alcune piattaforme di marketing all-in-one, come alcuni prodotti di automazione del marketing, sono dotate di funzionalità di reporting integrate.