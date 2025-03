Software di analisi di marketing - App più popolari - Città del Vaticano

Prescient AI

prescient-ai.io

Prescient AI è una soluzione avanzata di marketing mix modeling (MMM) che sfrutta l'intelligenza artificiale per i marchi multicanale. Sfrutta l'attribuzione delle entrate multicanale e l'ottimizzazione del budget su misura per il tuo marchio combinando i tuoi dati unici e i nostri decenni di apprendimento automatico e competenza statistica. Siamo un team di ingegneri esperti, ricercatori e operatori di marketing e-commerce che si concentrano nel fornire ai marchi fiducia e agilità quando prendono decisioni sul budget. L'intelligenza artificiale preveggente consente agli esperti di marketing di: - Lavorare in tutta sicurezza con misurazioni dei media a prova di futuro e contro ulteriori restrizioni sui dati, senza bisogno di pixel o cookie. - Accedi a una piattaforma di marketing costruita da zero per evitare problemi di integrazione. - Utilizza API predefinite per connettere tutti i canali multimediali in pochi minuti, non in giorni. - Ottieni informazioni utili in meno di 36 ore. - Visualizza tutti i dati storici in un unico posto con nuovi approfondimenti. Simula ed esegui i tuoi piani di crescita in tutta sicurezza e ottimizza la redditività attraverso l'intelligenza artificiale Prescient.