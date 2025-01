Software di analisi di marketing - App più popolari - Qatar

WebEngage

webengage.com

WebEngage è un sistema operativo di fidelizzazione full-stack che semplifica il coinvolgimento dei clienti per oltre 800 marchi in tutto il mondo. La piattaforma consente alle aziende di costruire relazioni personalizzate e significative con i propri utenti attraverso vari canali digitali. Con la sua suite completa di strumenti e soluzioni, WebEngage consente alle aziende di comprendere, coinvolgere e fidelizzare i clienti in modo efficace. - UNIFICA I DATI DEI CLIENTI: WebEngage consente alle aziende di consolidare i dati dei clienti provenienti da varie fonti, fornendo approfondimenti in tempo reale e consentendo la microsegmentazione dinamica per campagne mirate basate su attributi e comportamenti specifici del cliente. - VIAGGI MULTICANALE: con l'intuitivo generatore di flussi di lavoro drag-and-drop di WebEngage, le aziende possono progettare e automatizzare senza soluzione di continuità i percorsi dei clienti multicanale, garantendo esperienze coerenti e personalizzate attraverso canali come e-mail, SMS, notifiche push e altro ancora. - CAMPAGNE MIRATE: WebEngage consente alle aziende di automatizzare campagne personalizzate attivate dalle azioni dei clienti e da eventi aziendali predefiniti. Ciò garantisce una comunicazione tempestiva e pertinente per migliorare il coinvolgimento dei clienti e i tassi di conversione. - MODELLI PREDITTIVI BASATI SULL'AI: la dashboard di WebEngage Analytics fornisce tutte le metriche necessarie per segmentare, coinvolgere e fidelizzare i clienti prioritari, abbandonare per convertire le finestre e ottimizzare il ROI, ciò consente alle aziende di concentrare i propri interventi e campagne per il massimo impatto e un migliore ROI. - PERSONALIZZAZIONE 1:1: WebEngage consente alle aziende di offrire esperienze personalizzate su larga scala. Incorporando le intenzioni degli utenti, le preferenze e altri dati rilevanti, le aziende possono personalizzare le proprie comunicazioni per ogni singolo cliente, favorendo il coinvolgimento del cliente su tutti i canali. Cosa c'è di più? La piattaforma di WebEngage è facile e veloce da integrare. Compatibile con la gamma di ESP e MSP, bastano poche ore dal team tecnico. Presenza in tutto il mondo: con sede in India, WebEngage ha ampliato le proprie operazioni a livello globale con uffici e presenza nella regione del Medio Oriente e dell'Africa, nel sud-est asiatico e nel Sud America.