Software di intelligence sugli account di marketing - App più popolari - Pakistan

Red Flag Alert

redflagalert.com

Red Flag Alert è un'agenzia indipendente di dati aziendali, di riferimento del credito e una piattaforma antiriciclaggio avanzata che fornisce dati in tempo reale sui rischi aziendali che consentono di prendere decisioni in tempo reale. Red Flag Alert è stata costituita all'interno della più grande società di insolvenza del Regno Unito, Begbies Traynor. È stato progettato da Begbies per identificare il rischio di insolvenza nelle imprese prima di separarsi nel 2012, in un prodotto completamente separato. Red Flag Alert vanta oltre 25 anni di esperienza nell'individuazione dei primi segnali di fallimento aziendale e utilizza tale esperienza per adottare un approccio unico ai dati aziendali e creditizi. In questo approccio è radicata la convinzione che nel mondo degli affari di oggi, un processo decisionale informato necessiti di dati in tempo reale. I nostri dati sono in tempo reale e aggiornati, il che è un concetto estraneo se paragonato alle tradizionali agenzie di riferimento del credito. A tal fine, Red Flag Alert fornisce i dati più rilevanti del settore, inclusi dati in tempo reale provenienti da più fonti. Red Flag Alert comprende anche che le tradizionali agenzie di riferimento del credito hanno un sistema estremamente imperfetto e adottiamo una prospettiva diversa sull'insolvenza, essendo ora la scorecard di insolvenza numero uno del Regno Unito. Utilizzando la nostra profonda conoscenza del fallimento aziendale, abbiamo sviluppato l'algoritmo numero uno per prevedere il fallimento aziendale e l'affidabilità creditizia, che ci ha permesso di essere i primi a prevedere fallimenti come quelli di Carillion, The Arcadia Group e Silicon Valley Bank.