Databook

databook.com

Databook è la prima piattaforma del settore per la gestione strategica delle relazioni (SRM). Se non hai ancora sentito parlare di SRM, non preoccuparti: è nuovo. L’SRM è un processo di go-to-market per approfondire ed espandere le connessioni dei venditori con i clienti allineandosi a una chiara comprensione delle esigenze dei clienti. Ecco come Databook esegue l'SRM: • Databook analizza e acquisisce continuamente segnali di dati dinamici provenienti dagli acquirenti per scoprire le loro attuali priorità e difficoltà finanziarie. • L'applicazione distintiva della piattaforma, Strategy Builder, utilizza quindi queste informazioni per definire automaticamente le strategie go-to-market più rilevanti per ciascun cliente. • Anche i dati sulla strategia e sugli acquirenti vengono integrati in tutto l'ecosistema GTM, in modo che i processi critici di previsione e di account siano sempre aggiornati con le informazioni attuali. La parte migliore? La piattaforma di Databook rende SRM scalabile, consentendo la scoperta e la gestione della storia di vendita strategica per ogni account. Di conseguenza, la nostra piattaforma guida i team GTM a diventare non solo più efficienti, ma anche più efficaci. Aziende leader come Salesforce, Microsoft e Databricks utilizzano la piattaforma SRM di Databook per creare quel tipo di connessioni profonde con i clienti che portano a affari più grandi e migliori.