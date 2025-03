Servizi cartografici - App più popolari - Uzbekistan

Bing Maps

Mappa più posizioni, ottieni indicazioni stradali/a piedi/in auto, visualizza le condizioni del traffico in tempo reale, pianifica viaggi, visualizza immagini satellitari, aeree e stradali. Bing Maps (in precedenza Live Search Maps, Windows Live Maps, Windows Live Local e MSN Virtual Earth) è un servizio di mappatura Web fornito come parte della suite di motori di ricerca Bing di Microsoft e basato sul framework Bing Maps Platform che supporta anche Bing Maps per le API aziendali e le API di Mappe di Azure. Dal 2020, i dati delle mappe sono forniti da TomTom, OpenStreetMap e altri.