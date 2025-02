Servizi cartografici - App più popolari - Sint Maarten

Google Maps

Google Maps è un servizio di mappatura web sviluppato da Google. Offre immagini satellitari, fotografie aeree, mappe stradali, viste panoramiche interattive a 360° delle strade (Street View), condizioni del traffico in tempo reale e pianificazione del percorso per viaggiare a piedi, in auto, in bicicletta e in aereo (in versione beta) o con i mezzi pubblici. . Nel 2020, Google Maps è stato utilizzato da oltre 1 miliardo di persone ogni mese. Google Maps è nato come programma desktop C++ presso Where 2 Technologies. Nell'ottobre 2004 l'azienda è stata acquisita da Google, che l'ha trasformata in un'applicazione web. Dopo ulteriori acquisizioni di un'azienda di visualizzazione di dati geospaziali e di un analizzatore di traffico in tempo reale, Google Maps è stato lanciato nel febbraio 2005. Il front-end del servizio utilizza JavaScript, XML e Ajax. Google Maps offre un'API che consente di incorporare mappe su siti Web di terze parti e offre un localizzatore per aziende e altre organizzazioni in numerosi paesi in tutto il mondo. Google Map Maker ha consentito agli utenti di espandere e aggiornare in modo collaborativo la mappatura del servizio in tutto il mondo, ma è stato interrotto da marzo 2017. Tuttavia, i contributi in crowdsourcing a Google Maps non sono stati interrotti poiché la società ha annunciato che tali funzionalità sarebbero state trasferite al programma Google Local Guides. la vista satellitare è una vista "dall'alto" o dall'alto; la maggior parte delle immagini ad alta risoluzione delle città sono fotografie aeree scattate da aerei che volano a una quota compresa tra 800 e 1.500 piedi (da 240 a 460 m), mentre la maggior parte delle altre immagini proviene dai satelliti. La maggior parte delle immagini satellitari disponibili non hanno più di tre anni e vengono aggiornate regolarmente. Google Maps utilizzava una variante della proiezione di Mercatore e quindi non poteva mostrare con precisione le aree attorno ai poli. Nell'agosto 2018, la versione desktop di Google Maps è stata aggiornata per mostrare un globo 3D. È ancora possibile tornare alla mappa 2D nelle impostazioni. Google Maps per dispositivi Android e iOS è stato rilasciato nel settembre 2008 e offre la navigazione GPS turn-by-turn insieme a funzionalità di assistenza al parcheggio dedicate. Nell'agosto 2013, è stata definita l'app per smartphone più popolare al mondo, con oltre il 54% dei possessori di smartphone a livello mondiale che la utilizzano almeno una volta. Nel 2012, Google ha riferito di avere oltre 7.100 dipendenti e collaboratori esterni che lavorano direttamente nella mappatura. Nel maggio 2017 , l'app ha riferito di avere 2 miliardi di utenti su Android, insieme a molti altri servizi Google tra cui YouTube, Chrome, Gmail, Ricerca e Google Play, Google Maps ha raggiunto oltre 1 miliardo di utenti mensili.