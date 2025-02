Provider di hosting gestito - App più popolari - Singapore

Convesio

Convesio non è solo un altro fornitore di hosting. La nostra infrastruttura è stata progettata da zero per ospitare siti WordPress scalabili e ad alte prestazioni. Semplice, conveniente e potente, Convesio rende le configurazioni server complesse un gioco da ragazzi. Puoi distribuire un sito WordPress con bilanciatori del carico, un cluster di database e file system ridondante in meno di un minuto! Domini e SSL Aggiungere il tuo dominio è semplice con Convesio. Aggiungilo semplicemente alla dashboard del sito e scegli quale versione è il dominio principale. Se vuoi massimizzare il tuo posizionamento nelle ricerche e assicurarti che i tuoi visitatori sappiano che le loro informazioni sono sicure e protette, hai bisogno di un SSL. Fornitura SSL di Convesio utilizzando LetsEncrypt in meno di 1 minuto e rinnovo automatico prima della scadenza. Backup automatizzati Convesio semplifica il backup, la clonazione o il ripristino del tuo sito. Puoi impostare policy di backup e conservazione avanzate per determinare la frequenza con cui eseguire i backup e per quanto tempo conservarli. Il tutto con pochi clic. DB, PHP, FTP e altro Convesio offre tutte le impostazioni di base che ti aspetteresti da un host WordPress, inclusi SFTP, PhpMyAdmin, versioni PHP e altro ancora. Caching veloce senza plug-in richiesto. Veramente! La memorizzazione nella cache di Convesio è completamente personalizzata e progettata da zero per WordPress. Zero plugin richiesti e integrato al 100% nella piattaforma. Gestisci le impostazioni Time To Live statiche e dinamiche e utilizza le espressioni regolari per controllare la memorizzazione nella cache a livello di pagina. Accesso al database con phpMyAdmin Accedi al tuo database con gli strumenti standard come phpMyAdmin. Esegui importazioni, esportazioni, query SQL e altro ancora. Ogni database viene eseguito in un cluster MySQL Percona che può essere condiviso o privato.