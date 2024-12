Più popolari Aggiunti di recente Provider di hosting gestito - App più popolari - Finlandia

I provider di hosting gestito noleggiano server di computer che sono completamente gestiti e mantenuti dal fornitore di servizi. Questi servizi mirano a esternalizzare le responsabilità generalmente gestite dagli amministratori di server in sede, come la configurazione dell'hardware, l'installazione del software e la manutenzione continua del sistema. L'hosting gestito può soddisfare sia server privati ​​virtuali (VPS) che server dedicati. Viene utilizzato principalmente dalle organizzazioni che cercano di evitare l'impegno di gestire i server internamente, poiché un'amministrazione efficace dei server richiede molto tempo e competenze IT. Optando per l'hosting gestito, le organizzazioni possono reindirizzare le proprie risorse su altre priorità, concentrandosi esclusivamente sulla gestione dei siti Web ospitati e degli account di posta elettronica. Inoltre, i provider di hosting gestito spesso includono tra le loro offerte funzionalità di sicurezza avanzate, backup automatizzati e rilevamento di malware. Questi servizi spesso si intersecano con l'hosting di siti Web tradizionali, con alcuni fornitori specializzati nell'hosting gestito per specifici sistemi di gestione dei contenuti.