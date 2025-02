Software di rilevamento e risposta gestiti (MDR). - App più popolari - Singapore

Lockwell

lockwell.co

Lockwell è il modo più semplice ed economico per proteggere la tua piccola impresa dalle minacce informatiche. In un’epoca in cui le minacce informatiche si nascondono dietro ogni angolo digitale, le aziende necessitano di una soluzione di sicurezza solida e integrata che salvaguardi ogni aspetto della loro presenza online. Entra in Lockwell, una suite completa di sicurezza informatica progettata meticolosamente per offrire una protezione senza precedenti in un panorama digitale in rapida evoluzione. Archivio password crittografato: al centro di ogni strategia di sicurezza c'è la salvaguardia degli account. L'archivio password crittografato end-to-end di Lockwell non è solo una soluzione di archiviazione sicura; è una fortezza digitale. Sia che tu stia importando o aggiungendo manualmente i dettagli dell'account, ogni dato è avvolto in livelli di crittografia. La 2FA integrata garantisce un ulteriore livello di sicurezza, mentre i campi personalizzati consentono l'archiviazione dei dati su misura. Inoltre, la funzionalità di collaborazione del team integrata garantisce che gli account di lavoro e i dati aziendali sensibili possano essere condivisi in modo semplice e sicuro tra i membri del team. Protezione del dispositivo con anti-malware: nel mondo di oggi, le minacce malware si evolvono quotidianamente. Lo strumento anti-malware di nuova generazione di Lockwell è sempre vigile e garantisce che i dispositivi della tua azienda rimangano impermeabili a ransomware, virus e altre entità dannose. Protezione in tempo reale significa che nel momento in cui un utente incontra un file potenzialmente dannoso, il nostro sistema entra in azione, identificando e neutralizzando la minaccia. Gli utenti possono anche avviare scansioni manuali, garantendo la tranquillità che i loro dispositivi rimangano intatti. VPN per la navigazione sicura: Internet, vasto e prezioso, è anche un regno di minacce in agguato. Con la VPN di Lockwell, il tuo team può attraversare in sicurezza le autostrade digitali. Ogni byte di dati è crittografato, garantendo protezione contro reti non protette, attacchi man-in-the-middle e snooping intrusivo dei dati. Che si tratti di accedere a dati aziendali sensibili o semplicemente di navigare, la nostra VPN garantisce un mantello di invisibilità contro sguardi indiscreti. Monitoraggio del Dark Web 24 ore su 24, 7 giorni su 7: il ventre molle di Internet, il Dark Web, è un mercato per credenziali compromesse. Il monitoraggio 24 ore su 24 di Lockwell scandaglia questo regno nascosto, assicurando che se i tuoi dati venissero trovati qui, sarai il primo a saperlo. Gli avvisi istantanei vengono inviati nel momento in cui viene rilevata una potenziale violazione, consentendo una rapida azione correttiva. Centro di sicurezza automatizzato: forse il fiore all'occhiello della suite Lockwell, il Centro di sicurezza automatizzato, è una testimonianza del nostro impegno per una protezione proattiva. Questa entità autonoma monitora costantemente il regno informatico, identificando le minacce ancor prima che si materializzino. Se viene rilevata una vulnerabilità, che si tratti di una password debole, della presenza di malware o di qualsiasi altra minaccia, vengono inviati avvisi istantanei tramite e-mail e notifiche desktop. Ciò garantisce che il tuo team sia sempre un passo avanti rispetto a potenziali violazioni. Perché scegliere Lockwell? Automatizzato per impostazione predefinita: le minacce informatiche vengono identificate in tempo reale, con avvisi coordinati che garantiscono un'azione tempestiva. Efficienza in termini di tempo e costi: il monitoraggio regolare identifica software o dispositivi inutilizzati, traducendosi in risparmi tangibili in termini di tempo e costi. Funzionamento autonomo: il Centro di sicurezza automatizzato opera in modo indipendente, integrandosi perfettamente con tutti gli strumenti di sicurezza, riducendo al minimo le esigenze di supervisione. Non è richiesto personale IT: goditi il ​​lusso di una protezione di alto livello senza la necessità di un team IT dedicato o di una formazione approfondita. Lockwell non è solo sicurezza informatica; è una promessa: una promessa di protezione senza compromessi, integrazione perfetta e tranquillità che ogni azienda merita. Quando si tratta di difendersi dagli implacabili attacchi informatici, Lock up. Lockwell.